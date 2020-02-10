Лос-Анджелес, США, , 05:45 — REGNUM В номинации «Лучший оригинальный сценарий» премии «Оскар» в 2020 году победила лента режиссёра Пон Чжун Хо «Паразиты». Об этом на церемонии вручения наград объявили Дайан Китон и Киану Ривз.

«Спасибо, это большая честь!», — сказал Пон Чжун Хо на сцене после получения награды. Ранее «Паразиты» получили «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

До этого на 92-й церемонии вручения «Оскара 2020» приз в номинации «Лучший игровой короткометражный фильм» достался «Окну напротив». Снял картину режиссёр Маршалл Карри на основе написанного им сценария.

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