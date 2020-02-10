Лос-Анджелес, США, , 05:26 — REGNUM Премия «Оскар 2020» в номинации «Лучший анимационный фильм» досталась четвёртой части «Истории игрушек». Об этом было объявлено на 92-й церемонии вручения награды.

Четвёртую часть «Истории игрушек» снял режиссёр Джон Лассетер. Премьера мультфильма в России состоялась 20 июня 2019 года. Свои голоса персонажам подарили Том Хэнкс, Тим Аллен, Патриция Аркетт, Дон Риклз и другие известные актёры.

Лучшим короткометражным анимационным фильмом по версии премии Киноакадемии США в 2020 году стала «Волосатая любовь».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что «Оскар» за лучшую роль второго плана достался Брэду Питту. Актёр, сыгравший в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», обошел в этой номинации Тома Хэнкса, Энтони Хопкинса, Аль Пачино и Джо Пеши.

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