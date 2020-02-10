Нью-Йорк, США, , 04:59 — REGNUM Американский актер Бред Питт получил премию «Оскар» в номинации лучшая мужская роль второго плана за работу в фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде».

Для 56-летнего Питта это первый «Оскар», полученный им за актерскую игру. До этого он трижды номинировался на эту премию как актер.

В фильме Тарантино Питт сыграл каскадера Клиффа Бута, друга и напарника телезвезды в исполнении Леонардо Ди Каприо.

Ранее в 2014 году Питт получил премию «Оскар» за продюсерскую работу в фильме «12 лет рабства».