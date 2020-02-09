Лос-Анджелес, США, , 22:37 — REGNUM 9 февраля в Лос-Анджелесе (ночью 10 февраля по московскому времени) в знаменитом театре Dolby после обязательной проходке по красной дорожке, показов последних моделей, съемок со статуэткой и других традиционных атрибутов Американская академия киноискусств наконец-то наградит главных лауреатов. Событие это долгожданное, прогнозов и экспертных оценок было сделано немало.

Напомним, что на главную премию «Лучший фильм» претендуют в 2020 необычайно много работ — это «Джокер» Тодда Филлипса, выдвинутый на кинопремию в 11 номинациях, военная драма «1917» Сэма Мендеса, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «Паразиты» Пон Чжун Хо, «Брачная история» Ноа Баумбака и «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити.

Также будут названы лучший режиссер, оператор, сценарист, а также отмечены киномонтаж, оригинальное музыкальное сопровождение, звукомонтаж, дизайн костюмов и многое другое.