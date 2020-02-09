Томск, , 22:12 — REGNUM В один американский доллар обошлось 16-летней школьнице из Томска Диане Костыриной приобретение прав на экранизацию рассказа «Женщина в палате» Стивена Кинга.

Она приняла участие в программе Кинга Dollar Babies. Этот проект позволяет учащимся киношкол попробовать создать собственный фильм по мотивам одного из рассказов знаменитого писателя. Об этом сообщает ТАСС.

Продюсер ленты, руководитель киноклуба «Сибирские киномастерские Роман Дваладзе обещает подготовить картину до 30 июня. А 30 октября в Краснодаре на фестивале Dollar Babies Russia состоится его демонстрация. Необходимо заметить, что данному начинанию Стивена Кинга уже 30 лет. А Франк Дарабон, когда-то также выигравший за один доллар право на экранизацию, впоследствии снял такие известные фильмы по произведениям Кинга, как «Зеленая миля», «Побег из Шоушенка», «Мгла» и другие.