Москва, , 11:05 — REGNUM Популярная российская певица Юлия Савичева, ушедшая на время в тень, наконец выпустила в свет новый альбом «CLV» (Селяви). Как сообщает агентство Intermedia, в релиз вошло 13 песен. В сопровождении к долгожданному выпуску пластинки исполнительница разместила в инстаграме эмоциональную запись.

— Ну вот и настал этот день! Уже приготовила успокоительные, потому что в этом альбоме я заново переживаю эмоции последних 3 лет своей жизни. В него вложена вся палитра чувств: от безысходности и подавленности до радости рождения ребенка, любви и веры в самое светлое. Именно поэтому я так переживаю. Я очень надеюсь, что у меня получилось рассказать вам свою небольшую историю о том, что даже когда ты чувствуешь, что выхода нет, только любовь и вера во все самое доброе могут помочь. Я всю свою жизнь пою о любви. Потому что такова жизнь. Ce est la vi.

Над альбомом работало Первое музыкальное издательство.