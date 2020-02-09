Москва, , 10:48 — REGNUM Завершились съемки фильма режиссера Сергея Осипьяна «Портрет незнакомца», все роли в котором исполнили артисты «Мастерской Петра Фоменко», в том числе Кирилл Пирогов («Брат-2», «Жмурки») и Галина Тюнина («Ночной дозор», «Дневной дозор»).

По сообщению портала «Кино-театр» со ссылкой на официальную страницу театра в социальной сети Facebook, действие фильма разворачивается в 1974 году в Москве. Картина повествует о неожиданном повороте в жизни неудавшегося актера…

Критики отмечают, что ленту отличает внимательное отношение к деталям и «объективный и доброжелательный взгляд на советскую эпоху». Автором сценария выступил Александр Лунгин («Портрет незнакомца», «Братство», «Дама пик»).

Съемки фильма проходили в Большом театре, отеле «Метрополь», Центральном доме кино, в районе Переделкино и на юге Италии. Точная дата премьеры картины пока неизвестна.