Лондон, , 10:43 — REGNUM Спектакли российских режиссеров Дмитрия Чернякова и Андрея Жолдака номинированы на звание «лучшего спектакля» в международной премии Opera Awards, которую также называют «оперным Оскаром».

По сообщению портала Театр, «Сказка о Царе Салтане» Дмитрия Чернякова, поставленная в бельгийском театре La Monnaie, и «Чародейка» Андрея Жолдака (Лионская опера) названы в числе фаворитов престижной оперной премии. Кроме того, за звание лучшего молодого исполнителя поборются русские певцы Василиса Бержанская (меццо-сопрано) и Лидия Фридман (сопрано).

Кирилл Петренко, музыкальный руководитель Баварской государственной оперы, был номинирован на Opera Awards как лучший дирижер. Российские исполнители Анна Нетребко и Ильдар Абдразаков также представлены в номинации «выбор читателей» журнала Opera. За них можно проголосовать онлайн.