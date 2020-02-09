Париж, , 10:41 — REGNUM В Париже в рамках Дней русской книги состоялась церемония награждения лауреатов премии «Русофобия». В 2020 году лучшим литературным переводом признана работа Анн Кольдефи-Фокар. Он перевела с русского на французский роман Владимира Сорокина «Манарага». Об этом сообщает ТАСС.

Авторитетное жюри также присудило премии за литературный перевод Элен Анри-Сафье (Мария Степанова «Тело возвращается»), Эмма Лавинь (Владимир Медведев «Заххок»), Анн-Мари Татсис-Ботон (Анатолий Мариенгоф «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги»), Мирьям Одайски (Василий Григорович-Барский «Странствования»).Дни русской книги входят в программу проекта «Русские сезоны» во Франции.