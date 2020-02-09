Москва, , 10:29 — REGNUM Телеканал ТНТ с 17 февраля начнет показ всех 12 эпизодов популярного сериала «Домашний арест» Семена Слепакова и Петра Буслова.

По сообщению портала «Кино-театр», сериал, который ранее был доступен только на видеоплатформе Premier, теперь смогут увидеть все телезрители. «Домашний арест» откроет серию комедийных и драматических сериалов «Premier представляет», которая будет показываться на телеканале в рамках сотрудничества с видеоплатформой.

Как отмечает портал «Кино-театр» со ссылкой на директора ТНТ Романа Петренко, телеканал намерен разнообразить жанровое предложение демонстрируемых сериалов. В вечернее время с понедельника по четверг зрители смогут увидеть не только комедии, но и другие жанры — «от триллера до фантастики».

Сюжет сериала вращается вокруг злоключений бывшего мэра города, неожиданно оказавшегося под домашнем арестом не в своем загородном особняке, а по месту прописки — в коммунальной квартире…