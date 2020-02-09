Лос-Анджелес, США, , 10:19 — REGNUM Американские кинокритики пророчат, что «Оскар» за лучший фильм в этом году получит картина Сэма Мендеса «1917».

По сообщению американского издания Deadline, которое специализируется на кино и телеиндустрии, ведущий американский кинокритик и колумнист Пит Хэммонд назвал «1917» явным фаворитом в борьбе за главную номинацию «Оскара». По мнению Хэммонда, успех картине обеспечат предыдущие победы: BAFTA, DGA, PGA, Золотые Глобусы, а также уникальная система голосования жюри, которая позволяет добиться консенсуса по поводу лучшего фильма.

Также, как отметил Хэммонд, большое количество «Оскаров» соберут картины «Джокер» (в том числе за лучшую мужскую роль первого плана и режиссуру), «Кролик Джоджо», «Ирландец», «Форд против Феррари» и «Однажды в Голливуде». Не останется без внимания жюри и корейская картина «Паразиты», которая, по мнению Хэммонда, получит награду за лучший иностранный фильм.