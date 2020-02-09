Пекин, , 07:28 — REGNUM Известный китайский актер Джеки Чан сообщил, что он заплатит один миллион юаней (примерно $ 143 тысячи) создателю вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 9 января New Straits Times Online.

Также актер указал, что он надеется на то, что его предложение поможет получить препарат быстрее и рассказал, что также даёт деньги на защитную одежду и медицинские маски для своей страны.

«Я не хочу видеть пустые улицы, которые должны процветать», — заявил актер и добавил, что он также не хочет видеть грустных людей, которым лучше бы было наслаждаться жизнью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшую субботу, 8 февраля, от вызванной коронавирусом инфекции в Китае погибли еще 89 человек. Таким образом, общее число летальных исходов о новой болезни достигло 811 человек.