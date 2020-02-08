Окленд, США, , 22:31 — REGNUM Состоялся релиз 13-го студийного альбома американской панк-рок группы Green Day, который получил название «Father of All Motherfuckers». Новая пластинка была выпущена на лейбле Reprise Records.

В нее вошли десять новых треков общей продолжительностью 26 минут, что делает альбом самым коротким за 30-летнюю историю группы.

По информации российского новостного агентства Афиша Daily, ранее коллектив уже выпускал несколько синглов из альбома, например, в середине января поклонники смогли познакомиться с треком «Oh Yeah!». «Я не знал, будет ли это короткий альбом или длинная запись, и мне было сложно сводить все 16 треков, но все-таки удалось позже выбрать десять любимых. Такое чувство, будто песни говорят друг с другом, и все так правильно звучит», — говорит фронтмен Билли Джо Армстронг.

Сообщается, что Green Day отправляется в тур в поддержку нового альбома, а в мае этого года выступит и в Москве.