Лос-Анджелес, США, , 22:28 — REGNUM Американский певец и музыкальный продюсер Бруно Марс сообщил в свойм твиттере, что подписал контракт со студией Disney. Как стало известно, музыкант снимется в главной роли в новом музыкальном фильме. Сюжет картины держится в секрете, однако, по не подтвержденной информации, саундтреком будет являться оригинальная музыка исполнителя.

Бруно Марс также выступит в роли продюсера нового фильма.

По информации американского новостного портала Deadline, переговоры с исполнителем велись несколько месяцев.

Ранее Марс снимался в эпизоде в фильме «Медовый месяц в Вегасе», а также озвучивал персонажа Роберта в мультфильме «Рио 2». Тем не менее, в главной роли исполнитель выступит впервые.