Оттава, , 21:31 — REGNUM Состоялась премьера песни Джастина Бибера и рэпера Quavo, которая получила название «Intentions». Вместе с композицией музыканты выпустили и клип. Этот сингл войдет в новый альбом исполнителя «Changes», его выход намечен на 14 февраля.

В песне Джастин поёт о том, что женщинам необходимо оставаться сильными, несмотря на те препятствия, которые могут настигнуть на жизненном пути. Героинями клипа стали три женщины — Бари, которая приехала в США из Саудовской Аравии, Марси, которая стала мамой в 19 лет и Анджела, которая после переезда в другой город оказалась бездомной. Все они рассказывают свою историю и объясняют, как нужно справляться с невзгодами.

По информации российского новостного портала Бюро 24/7, в ролике героини рассказывают о своих мечтах, планах и стремлениях. Для съемок клипа исполнители отправились в Alexandria House — учреждение, где находятся женщины, попавшие в непростую жизненную ситуацию. В финале ролика знаменитые артисты вместе танцуют с женщинами и девушками. Режиссером ролика выступил Майкл Д. Ратнер.

Стоит также отметить, что в этом году Бибер создал фонд, цель которого собрать 200 тысяч долларов на нужды Alexandria House.