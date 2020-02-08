Москва, , 21:19 — REGNUM Популярная российская певица и композитор Полина Гагарина выпустила новый сингл, который получил название «Сияй со мной». Песня была записана при сотрудничестве с российским брендом косметики «Shine Is».

Ранее сообщалось, что артистка стала официальным амбассадором этого бренда, среди которых уже числятся Алена Шишкова и Анастасия Решетова.

По информации российского новостного агентства InterMedia, выпуском песни занималось Первое музыкальное издательство. «Каждый человек красив по своему, кто-то хвалится своей красотой, а кто то и не понимает, что он красив!», — говорится в описании к ней.

Поклонники сразу отметили, что новая композиция является всего лишь переделанной версией песни «Танцуй со мной» из альбома «9».