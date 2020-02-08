Москва, , 20:48 — REGNUM 12 февраля Российская академия художеств откроет выставку произведений Ларисы Ушаковой «Времена года». Об этом сообщает официальный сайт РАХ.

Художник работает в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета, монументально-декоративной живописи. В экспозиции представлено около 50 живописных произведений разных лет.

Как отмечает искусствовед Валерий Рязанов: «Она является продолжателем такого направления искусства, как «южнорусский импрессионизм». В созданных живописных образах, где предпочтение отдается сюжетам ландшафта Юга России, живое движение мазка моделирует ритмику цветовой пластики всей поверхности холста.»

Выставка продлится до 23 февраля 2020 года.