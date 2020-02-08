Москва, , 20:43 — REGNUM Cупруга известного российского модельера Валентина Юдашкина поделилась с подписчиками в Инстаграме видеозаписью, на которой советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачёва играет на рояле ее внукам.

«Первые уроки музыки с Аллой Пугачевой. Аркадий и Анатолий!», — с гордостью отметила жена знаменитого кутюрье.

По информации российского новостного агентства Starhit, Пугачеву с Юдашкиными связывает давняя дружба, так, наследники певицы — двойняшки Лиза и Гарри — принимали участие в модном показе дочери дизайнера, которая занимается выпуском детской одежды.

«Повезло с учительницей!», — написал в комментариях Николай Басков.