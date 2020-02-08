Лондон, , 15:26 — REGNUM Экспозиция дома-музея Чарльза Диккенса в Лондоне пополнится 25 ранее не опубликованными письмами писателя, приобретёнными у частного коллекционера. Об этом сообщает Reuters.

Коллекция предметов, принадлежавших одному из самых известных английских писателей, была выкуплена у частного лица в США за $2,3 млн. Среди этих предметов ювелирные изделия, книги, а также считавшийся ранее утерянный портрет Диккенса, написанный Сэмюэлем Лоуренсом.

Наиболее интересной частью приобретения являются 25 писем писателя, которые ранее не публиковались. В одном из писем 1857 года Диккенс описывает свои прогулки с коллегой-романистом Уилки Коллинзом, в другом — отвечает на письма поклонников. Объекты из приобретённой коллекции будут каталогизированы и выставлены в доме-музее Чарльза Диккенса в Лондоне в течение следующих двух лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года был представлен первый тизер сериала A Christmas Carol («Рождественская история»), основанного на повести Чарльза Диккенса 1843 года «Рождественская песнь в прозе».