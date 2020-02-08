Вильнюс, , 15:09 — REGNUM 12, 14 и 15 февраля на сцене Литовского национального театра оперы и балета состоятся премьерные показы оперы «Игрок» по роману Достоевского в постановке Василия Бархатова.

По сообщению портала Театр, ранее Бархатов уже ставил в этом литовском театре оперу «Евгений Онегин» Петра Чайковского. По словам режиссера, новый спектакль сильно отличается от предыдущего: в литературно-драматической опере Сергея Прокофьева текст важен ничуть не меньше музыки.

Как отметил музыкальный руководитель постановки, литовский маэстро Модестас Питренас, «музыка Прокофьева обладает характерным для композиторов беспокойного века шлейфом». В работах композитора сильно предчувствие катастрофы и ощущение «голого нерва времени».