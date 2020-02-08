Москва, , 15:06 — REGNUM 28 февраля на сцене Московского международного Дома музыки состоится премьера театрализованной постановки оперы Винченцо Беллини «Капулетти и Монтекки».

По сообщению портала Театр, это будет первая театрализованная постановка оперы Беллини в России. Во главе молодой команды Московской консерватории и ГИТИСа, работавшей над спектаклем — режиссер Елизавета Корнеева, лауреат 2 премии 4 Международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-опера» (2019). Примечательно, что партии Ромео и Джульетты исполняют женские голоса (Мария Козлова-Юрковская и Валерия Бушуева): так композитор стремился подчеркнуть близость влюбленных.

Как отмечают создатели постановки, они стремились сделать ее как можно более динамичной и захватывающей. Этому помогает гибкий подход самого Беллини, который намерено оставил много твореческой свободы для режиссера.