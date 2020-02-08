Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM Художественный руководитель Александринского театра (Санкт-Петербург) Валерий Фокин и главный режиссер Николай Рощин провели специальную пресс-конференцию, на которой рассказали о планах театра на 2020 год.

По сообщению портала Театр, первой премьерой нового года (21, 22 и 27 марта) станет «Маузер» по пьесе Хайнера Мюллера в постановке Теодороса Терзопулоса. Текст Мюллера написан по мотивам романа Шолохова «Тихий Дон» с использованием фрагментов из романа Бабеля «Конармия». 4 и 5 апреля на Новой сцене покажут премьеру Андрея Жолдака «Нана» по мотивам романа Эмиля Золя. В ноябре 2020 года в Александринке представят первый опыт постановки романа Пантелеймона Романова «Товарищ Кисляков» (режиссер Андрей Калинин). В декабре Николай Рощин покажет спектакль для детей «Приключение Пиноккио» по сказке Карло Коллоди.

25 и 26 марта в Москве в рамках фестиваля «Золотая маска» театр сыграет спектакль Николая Рощина «Сирано де Бержерак» по пьесе Эдмона Ростана на сцене МХТ. Также Александринку ждут гастроли в Белграде, Пензе, Ханты-Мансийске и Будапеште. В столице Венгрии театр покажет спектакль Валерия Фокина «Рождение Сталина».