Москва, , 13:07 — REGNUM 12 февраля в Историческом музее откроется выставка «Свобода. Равенство. Братство. Французский революционный фаянс конца XVIII века». Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба музея.

Как отмечается в релизе, экспозиция впервые в российской музейной практике представляет революционный фаянс как особое явление в прикладном искусстве Франции. На ней представлено около пятидесяти керамических изделий из собраний Исторического музея, Музея современной истории России и коллекции Татьяны Удрас — крупнейшего отечественного собрания французского революционного фаянса.

В эпоху Великой французской революции (1789−1799) в Невере, крупном керамическом центре, возникло уникальное явление, впоследствии получившее название «революционного» или «патриотического» фаянса. Многочисленные тарелки, блюда и кувшины с революционными эмблемами и лозунгами стали своеобразным рупором актуальных политических идей. Среди самых популярных образами были воздушный шар и галльский петух на пушке — символ бдительности и отваги. И, конечно, знаменитые лозунги — «Да здравствует нация!», «Свобода или смерть». Сюжеты отражали бурные общественные процессы, а символы и призывы демонстрировали разнообразие «иконографии» политического строя Франции периода Великой революции.

Фаянсовые предметы представлены в окружении изобразительного ряда, связанного с основными событиями и деятелями Великой французской революции. Это гравюры конца XVIII века, запечатлевшие главные события эпохи, а также, так называемые, народные картинки.

Впервые показан ряд артефактов из собрания Исторического музея: автографы короля Людовика XVI и королевы Марии Антуанетты, Ж. Неккера, О.Г. Мирабо и М. Робеспьера; французский саперный тесак периода Первой республики (подарок генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу).