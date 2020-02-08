Павловский Посад, Московская область, 8 февраля 2020, 17:05 — REGNUM В подмосковном Павловском Посаде проходит IV Международный кинофестиваль «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова. Именно в этих местах родился и вырос знаменитый российский артист Вячеслав Тихонов. Корреспондент ИА REGNUM Василий Иванов побывал на открытии, познакомился с программой форума, встретился с именитыми гостями фестиваля.

4-й Международный кинофестиваль «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
4-й Международный кинофестиваль «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Торжественная церемония открытия 4-го Международного Кинофестиваля «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гойко Митич на красной дорожке 4-го Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Василий Иванов © ИА REGNUM
4-й Международный кинофестиваль «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Почетный караул Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Праздничный оркестр Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ретро-автомобили перед зданием Дворца культуры Павловского посада
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ретро-автомобили перед зданием Дворца культуры Павловского посада
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ретро-автомобили перед зданием Дворца культуры Павловского посада
Василий Иванов © ИА REGNUM

Традиционно в рамках фестиваля проводятся два конкурса — киносериалов и полнометражных фильмов. Особенное внимание жюри уделяет становящими все более популярными российским сериалам. Так среди представленных в 2020 году работ, есть те, что уже получили положительную оценку критики и завоевали любовь взыскательного зрителя — «Мертвое озеро» Романа Прыгунова, «Дылды» Сергея Сенцова, «Эпидемия» Павла Костомарова. Хотя необходимо отметить, что сериалы не показываются широкой публике. Лучшие работы определяет исключительно жюри.

Гойко Митич на пресс-конференции о работе 4-го Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пресс-конференция о работе 4-го Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Председатель жюри, актер, художник, народный артист России Лев Георгиевич Прыгунов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сергей Владимирович Новожилов, кинопродюсер, президент открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, специальный гость 4-го Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Николай Георгиевич Вороновский продюсер, режиссер 4-го Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Олег Борисович Соковиков — Глава городского округа Павловский Посад
Василий Иванов © ИА REGNUM
На пресс-конференции о работе 4-го Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Жюри 4-го Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Василий Иванов © ИА REGNUM

Президент фестиваля Анна Тихонова, дочь Вячеслава Тихонова, отметила, что в фестивале участвуют профессиональные работы, но они все выносят на повестку общечеловеческие вопросы, опираются на ценности русской культуры.

Анна Вячеславовна Тихонова — Президент Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Анна Тихонова показывает памятные часы, изготовленные по специальному заказу организаторов Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Анна Вячеславовна Тихонова — Президент Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Анна Тихонова показывает памятные часы, изготовленные по специальному заказу организаторов Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Василий Иванов © ИА REGNUM

В конкурсе полнометражных фильмов участвует десять фильмов, созданных режиссерами из России, Китая, Белоруссии, Армении, Швейцарии, Сербии, Швеции и Кипра.

Также в программе фестиваля внеконкурсные, ретроспективные и документальные программы. Отдельно стоит программа для детской и семейной аудитории фильмов киностудии «Дисней», которая пользуется большой популярностью.

Один из кинозалов Дворца культуры Павлоского посада во время проведения 4-го Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Один из кинозалов Дворца культуры Павлоского посада во время проведения 4-го Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Василий Иванов © ИА REGNUM
На пресс-конференции 4-го Международного кинофестиваля «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова
На открытии 4-го Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
На пресс-конференции 4-го Международного кинофестиваля «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Василий Иванов © ИА REGNUM
На открытии 4-го Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Василий Иванов © ИА REGNUM

В 2020 году необычно много именитых гостей. Как всегда приехали известные актеры, режиссеры, сценаристы. У журналистов наибольшим «спросом» пользуются князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, привезший на фестиваль выставку репродукций уникальной личной коллекции театральной живописи князя, также легендарный югославский актёр Гойко Митич и председатель жюри, народный артист России Лев Прыгунов.

Николай Вороновский перед показом документального фильма «Князь Лобанов — Ростовский. Дорога домой»
Гойко Митич, Оксана Сташенко и Лев Прыгунов на открытии 4-го Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Николай Вороновский перед показом документального фильма «Князь Лобанов — Ростовский. Дорога домой»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гойко Митич, Оксана Сташенко и Лев Прыгунов на открытии 4-го Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Актриса Оксана Сташенко на открытии 4-го Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Актер театра и кино Сергей Каюмович Шакуров
Актриса Оксана Сташенко на открытии 4-го Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Актер театра и кино Сергей Каюмович Шакуров
Василий Иванов © ИА REGNUM

До 9-го февраля на площадках фестиваля будут проходить многочисленные кинопоказы, концерты и выставки. А 10 февраля будут объявлены лауреаты смотра.