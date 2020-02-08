Вашингтон, , 11:47 — REGNUM В список претендентов на премию «Золотая малина», вручаемую за сомнительные достижения в кинематографе, попал фильм «Джокер», который также претендует на премию «Оскар». Об этом сообщается на сайте «Золотой малины».

В 2020 году состоится уже 40-ая церемония вручения пародийной награды «Золотая малина». В список претендентов за самые сомнительные достижения в сфере кинематографа в 2019 году попали актёры Сильвестр Сталлоне, Джон Траволта, а также несколько обладателей премии «Оскар», включая Энн Хэтэуэй, Мэттью Макконехи и Джуди Денч.

Сталлоне, Траволта и Макконехи номинированы на «Золотую малину» за главные роли в фильмах «Рэмбо: Последняя кровь», «Бок о бок» и «Море соблазна» соответственно. Денч сможет получить пластмассовую статуэтку в виде малины за женскую роль второго плана в фильме «Кошки», а Хэтэуэй — за главную женскую роль в фильме «Отпетые мошенницы».

Претендующий на премию «Оскар» фильм режиссёра Тодда Филлипса «Джокер» также может удостоиться «Золотой малины». Этот фильм является одним из претендентов в новой категории «Наиболее пренебрежительное отношение к человеческой жизни и общественной собственности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 января американская киноакадемия объявила претендентов на премию «Оскар». Фильм «Джокер» поборется в номинации «Лучший фильм» с картинами «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Паразиты», «Маленькие женщины», «Форд против Феррари», «Брачная история», «1917» и «Однажды в Голливуде».