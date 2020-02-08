Токио, , 11:31 — REGNUM Фильм по игре Monster Hunter получил возрастной рейтинг PG-13 (просмотр нежелателен детям до 13 лет). Об этом 7 февраля сообщила «Игромания».

Этот возрастной рейтинг был присвоен картине за «сцены сражений с монстрами и жестокость». Вероятно, в ближайшее время в сети появится первый трейлер фильма.

Напомним, экранизацией Monster Hunter занимается Пол У. С. Андерсон. Главную роль в картине исполнит Мила Йовович.

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