Архангельск, , 11:00 — REGNUM В музее изобразительных искусств в Архангельске открылась выставка к 100-летию со дня рождения выдающегося русского писателя Федора Абрамова. Она состоит из двух экспозиций — «Там, у Пинеги реки…» и «Веркола — самая прекрасная страна». Об этом сообщает ТАСС. По сути, это историческая и краеведческая выставка, посвященная местам, где родился прозаик, людям, которых он вывел в своих произведениях.

В экспозиции представлены старинные станки, народные костюмы, головные уборы, ювелирные изделия, посуда и многое другое. Здесь же можно увидеть и иконы, написанные в Пинежье. В том числе и датированную концом XV века — икона Николая Чудотворца.