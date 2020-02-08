Москва, , 10:44 — REGNUM 13 февраля Музей русского импрессионизма в Москве откроет персональную выставку Юрия Анненкова «Революция за дверью». Об этом сообщает официальный сайт музея.

Экспозиция покажет наиболее значимые направления творчества Юрия Анненкова в России и после его отъезда во Францию в 1924 году. Более 100 произведений живописи, графических портретов и эскизов к постановкам из ведущих музеев и частных собраний России и Франции.

Творчество знаменитого художника, иллюстратора поэмы «Двенадцать» Александра Блока, блистательного портретиста, в чьих работах запечатлены образы Серебряного века русской культуры, впервые будет представлено в таком объеме

Выставка продлится до 24 мая 2020 года.