Москва, , 10:27 — REGNUM 13 февраля в галерее Беляево откроется выставка пейзажей воронежского художника Егора Астапченко «Горизонт внутри». Об этом сообщает официальный сайт галереи.

«Горизонт внутри» — бесконечный пейзаж полуфантастических предрассветных ландшафтов Черноземья. В тянущуюся линию из разлетевшихся в пространстве рукотворных живописных мазков встраиваются элементы спутниковых карт меловых гор и степей Воронежской области, очень важных для автора мест.

Как отмечают искусствоведы, зритель, перемещаясь вдоль нескончаемой застывшей панорамы, оказывается окружён горизонтом, попадая на какой-то момент из привычной среды вертикальных конструкций города внутрь бескрайних полей, которые существуют вне времени.

Выставка продлится до 1 марта 2020 года.