Москва, , 07:37 — REGNUM Церемония вручения наград «Оскар» пройдет с участием российской джазовой певицы Анны Бутурлиной, которая исполнит композицию Into the Unknown из анимационного фильма «Холодное сердце». Об этом сообщается в Twitter компании Disney.

Бутурлина является официальным русским голосом персонажа данного мультфильма. Российская исполнительница и еще несколько певиц из разных стран, где проходил показ фильма, выступят вместе.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония вручения американской кинопремии «Оскар» пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе.

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