Нью-Йорк, США, , 05:39 — REGNUM В сети появилась информация о сюжете предстоящего сериала потокового сервиса Netflix, в основу которого ляжет популярная франшиза видеоигр Resident Evil. Об этом 8 февраля сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/RE_Wiki/status/1225907421433847808

На сайте медиацентра Netflix появилась страница с официальной информацией об истории проекта. Несмотря на то, что компания практически сразу же удалила её, пользователи смогли разыскать публикацию на сайте web.archive.org.

Согласно синопсису, действие шоу будет происходить в городе Клирфилд (штат Мэриленд, США), который долгое время находился под влиянием компании Umbrella, заброшенного убежища «Гринвуд» и Вашингтона. Через 26 лет после открытия Т-вируса, когда появятся первые признаки заражения, начнут раскрываться тайны этих трёх мест.

Напомним, о том, что Netflix планирует выпустить сериал по вселенной Resident Evil стало впервые известно в январе 2019 года. Ранее СМИ сообщили, что съёмки должны начаться «в ближайшем будущем».

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