Нью-Йорк, США, , 05:15 — REGNUM В США в возрасте 77 лет ушел из жизни актёр и режиссёр Кевин Конвэй, знакомый зрителям по многим ролям в фильмах и сериалах. Об этом 7 февраля сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1225925086944940032

По имеющейся подтверждённой информации, Конвей умер 5 февраля 2020 года от сердечного приступа. Подробности его смерти не сообщаются.

Он родился 29 мая 1942 года. Начал актёрскую карьеру в 24 года, появившись в фильме «Бойня номер пять» Джорджа Роя Хилла, который являлся экранизацией одноименного романа Курта Воннегута. Позже Конвэй снялся в таких известных картинах, как «Пролетая над гнездом кукушки» и «Человек-слон».

Поклонники сериала «Звёздный путь» хорошо знают его по роли Кахлесса Незабываемого в оригинальном сериале «Звёздный путь» и шоу «Звездный путь: Следующее поколение». В 1990 году он выступил в качестве режиссёра картины «Солнце и Луна».

В последние годы Кевин Конвэй был актёром озвучки, выступая в качестве закадрового рассказчика во многих документальных и художественных телесериалах, например, таких, как Prairie Dog Dynasty, Unmasked и «Кто убил Джейн Доу?».

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