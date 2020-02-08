Лос-Анджелес, США, , 04:35 — REGNUM В сеть выложили видео со съёмочной площадки предстоящего кинокомикса «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна с костюмом супергероя, которого играет Идрис Эльба. Ролик был опубликован 7 февраля на Twitter-странице DC Movie News.

https://twitter.com/DCMovieNews2/status/1225659241970585600

Пока точно не известно, какая именно роль досталась актёру. Видео даёт понять, что его костюм может состоять из плаща и больших наплечников. Впрочем, издание Screen Rant отмечает: вполне возможно, что это вовсе не реальный костюм героя Эльбы, а накидка, которая как раз и должна его скрывать от любопытных глаз.

Ранее в сети появилась информация, что Идрис Эльба может исполнить роль Виджиланте (Vigilante). Этого героя часто сравнивают с Сорвиголовой из комиксов Marvel — он, как и Мэтт Мердок, также занимается в свободное время адвокатской практикой.

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