Лос-Анджелес, США, , 03:59 — REGNUM Фанаты фильма «Алита: Боевой ангел» провели в социальной сети Twitter флешмоб в поддержку запуска в производство его продолжения. Об этом 8 февраля сообщил портал We Got This Covered.

https://twitter.com/LeadApprentice/status/1225516063225516032

Публикации сопровождались хештегом #AlitaSequel. Издание отмечает, что всего под ним было опубликовано более 20 тыс. твитов.

https://twitter.com/EnigmaSeekerX/status/1225671430760620032

https://twitter.com/RealZensui/status/1225660460881661952

В начале января 2020 года поклонники фильма запустили краудфандинговую кампанию, нацеленную на сбор средств в поддержку проекта сиквела «Алиты». Они намерены собрать $5 тыс. для того, чтобы над местом вручения «Оскара 2020» пролетел самолёт с надписью «#AlitaArmy #AlitaSequel».

Кроме того, в декабре 2019 года продюсер фильма Джон Ландау попросил поклонников «громче» высказываться в сети по поводу их желания увидть вторую часть фильма.

Читайте ранее в этом сюжете: Продюсер фильма «Алита: Боевой ангел» рассказал о судьбе сиквела