Лос-Анджелес, США, , 03:39 — REGNUM В сеть выложили аудиозапись разговоров между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом, которая показала, что Хёрд была уверена: никто не поверит в то, что она применяет физическое насилие в отношении бывшего мужа. Соответствующую публикацию в Twitter 7 февраля разместил пользователь Elle-Rose.

https://twitter.com/AutumnOnVenus/status/1225231971615375360

«Скажи миру, Джонни, скажи им, Джонни Депп: я, Джонни Депп, мужчина, я тоже жертва домашнего насилия. И, вы знаете, это честный бой. И посмотри, сколько людей поверят тебе или поддержат», — говорит на записи Хёрд.

Актриса произносит эти слова после того, как Депп укоряет её в том, что она бросила в него банку уайт-спирита и попала ей прямо в нос актёра.

«Эмбер Хёрд — воплощение зла», — написала Elle-Rose в коментарии к публикации, добавив, что аудиозапись демонстрирует причину, по которой мужчины никогда не обращаются с подобными жалобами.

Ранее ИА REGNUM сообщило: опубликованную в сети петицию о замене Эмбер Хёрд другой актрисой в кинокомиксе «Аквамен 2» подписали уже более 220 тыс. человек. Создатели петиции заявили, что руководство кинокомпаний Warner Bros. и DC «обязаны» сделать это после выложенной в сеть информации.

Читайте ранее в этом сюжете: Петицию за замену Эмбер Хёрд в «Аквамене 2» подписали уже 220 тыс. человек