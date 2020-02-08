Лос-Анджелес, США, , 02:49 — REGNUM Новую версию фильма «Техасская резня бензопилой» будут снимать режиссёры Райан и Энди Тохиллы. Об этом 8 февраля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1225867479357980672

В качестве продюсеров картины выступят Федерико Альварес и Родо Сайагес, которые ранее работали над созданием фильмов «Не дыши» и «Зловещие мертвецы: Чёрная книга». Сценарий напишет Крис Томас Девлин. О сюжете пока ничего не известно.

Оргинальный фильм «Техасская резня бензопилой» режиссёр Тоуб Хупер выпустил на экраны в 1974 году. Кинематографист ушел из жизни 26 августа 2017 года.

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