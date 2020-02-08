Лос-Анджелес, США, 8 февраля 2020, 02:31 — REGNUM Проект кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» сменил сценариста. Об этом 7 февраля сообщил журнал The Hollywood Reporter.
Сценарий к предстоящей картине будет переписан Майклом Уолдроном, который сейчас также занимает должность ведущего сценариста будущего сериала Marvel «Локи» для потокового сервиса Disney+.
Первоначальный сценарий создала Джейд Бартлетт («Расплата»), почему она покинула проект — неизвестно, представители студии никак не прокомментировали её уход.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что после ухода Скотта Дерриксона с должности режиссёра продолжения «Доктора Стрэнджа», Marvel хочет привлечь к съёмкам Сэма Рэйми, снявшего оригинальную трилогию про Человека-паука.
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