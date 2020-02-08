Лос-Анджелес, США, , 01:23 — REGNUM Кинокомикс «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» получил «свежий» рейтинг на известном сайте Rotten Tomatoes. Соответствующая информация была опубликована 8 февраля на сайте сервиса.

На момент написания этой новости критики присвоили картине рейтинг 83%. Всего на сайте было оставлено 216 обзоров, 179 экспертам фильм понравился, 37 их них посчитали его плохим. При этом обычные пользователи сайта поставили «Хищным птицам» оценку 87% (всего проголосовал 941 зритель).

Напомним, сняла картину с бюджетом $100 млн режиссёр Кэти Янь. В России премьера «Хищных птиц» состоялась 6 февраля 2020 года.

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