Нью-Йорк, США, , 00:23 — REGNUM Компания Netflix назвала случаи, когда она удаляла из каталога потокового сервиса фильмы по требованию властей различных стран. Об этом 7 февраля сообщил портал Engadget.

В пяти случаях с подобными требованиями выступили власти Сингапура: одно из них касалось фильма «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе, четыре других — бразильской картины «Последнее похмелье» и трёх сериалов, связанных с темой наркотиков.

Кроме того, Netflix удалили из каталога для Новой Зеландии сериал «Мост» который власти страны назвали «нежелательным», фильм «Цельнометаллическая оболочка» Стэнли Кубрика был убран по требованию правительства Вьетнама, а ленту «Живые мертвецы"(Night of the Living Dead) Джорджа Ромеро убрали из библиотеки сервиса для жителей Германии.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в рамках четвёртого сезона популярного сериала Netflix «Очень странные дела» может выйти не восемь, а девять серий. Согласно сообщениям инсайдеров, дополнительный эпизод расскажет зрителям историю одного из «любимых героев».

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