Нью-Йорк, США, , 00:05 — REGNUM В рамках четвёртого сезона популярного сериала Netflix «Очень странные дела» может выйти девять серий, а не восемь, как планировалось изначально. Об этом 7 февраля сообщил портал TVLine.

В продолжение шоу могут включить эпизод, который будет сфокусирован на «любимом фанатами» персонаже. В этой серии будет рассказана его история, которая может быть полностью раскрыта в последующих сериях.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в четвёртом сезоне «Очень странных дел» у Одиннадцать может появиться «русский конкурент». Ожидается, что премьера сериала состоится не раньше осени 2020 года, поскольку съёмки продолжеиня завершатся в августе 2020-го.

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