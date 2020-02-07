Лос-Анджелес, США, , 23:26 — REGNUM Опубликован трейлер фильма ужасов «Чёловек-невидимка» режиссёра Ли Уоннелла, главную роль в котором исполнила актриса Элизабет Мосс. Видео было выложено 7 февраля на YouTube-канале кинокомпании Universal.

Ролик раскрывает зрителям часть сюжета и показывает новые пугающие сцены. Элизабет Мосс исполнила роль женщины по имени Сесилия, пытающейся начать жизнь заново после трагического завершения отношений с ученым по имени Эдриан (Оливер Джексон-Коэн). Она считает, что её муж умер, однако через какое-то время понимает, что за ней кто-то постоянно наблюдает.

Мировая премьера картины запланирована на 28 февраля 2020 года. Ли Уоннелл снимает фильм на основе собственного сценария, в основу которого лёг известный роман писателя Герберта Уэллса.

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