Берлин, , 22:54 — REGNUM 21 марта на Камерной сцене Deutsches Theater в Берлине состоится премьера постановки российского режиссера Тимофея Кулябина по пьесе Августа Стринберга «Фрекен Жюли».

По сообщению портала Театр, новая постановка Кулябина — не первая его работа, представляемая в Deutsches Theater. Ранее немецкие зрители смогли оценить гастрольный вариант спектакля «Три сестры» по пьесе Антона Чехова, игравшегося на русском жестовом языке (с демонстрацией субтитров). Интернациональная команда создателей спектакля отмечает, что текст Стринберга, написанный в 1889 году сегодня читается как постфеминистический и потому крайне актуальный.

Кроме работы Кулябина в марте Deutsches Theater будет представлять другую российскую постановку: 8 марта здесь пройдет премьера спектакля «Декамерон» режиссера Кирилла Серебренникова.