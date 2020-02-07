Лос-Анджелес, США, , 22:51 — REGNUM В сеть выложили сцену, которая была удалена из фильма «Мстители: Финал». Ролик был опубликован 7 февраля на Twitter-странице пользователя Skyrers.

https://twitter.com/LuStawkey/status/1225553878302720000

В видео показано, как Тор (Крис Хемсворт) пытался поцеловать Валькирию (Тесса Томпсон) в одной из финальных сцен кинокомикса. «К счастью, сцена была удалена», — отметил автор публикации.

Напомним, сейчас в производстве находится картина «Тор: Любовь и гром», которую снимает режиссёр Тайка Вайтити. Хемсворт и Томпсон вернутся в ней к своим ролям. Кроме того, в рамках этого проекта в киновселенную Marvel также вернётся Натали Портман в роли Джейн Фостер.

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