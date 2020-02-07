Нью-Йорк, США, , 22:44 — REGNUM Студия Dinsey предложила американскому актеру Хоакину Фениксу, набравшему популярность благодаря фильму «Джокер», роль главного антагониста в грядущей экранизации «Питера Пэна».

По сообщению портала KinoNews со ссылкой на издание The Illuminerdi, популярному актеру предложена роль Капитана Крюка. В фильме грозному капитану предстоит бороться с Питером Пэном и отомстить за потерянную руку. Кроме того, стало известно, что роль Феи Динь-Динь была предложена Марго Робби.

Пока неизвестно, согласились ли актеры с предложением Disney. На их решение в значительной степени повлияют результаты вручения «Оскаров», которые станут известны только 9 февраля. Хоакин Феникс также не подтверждал планы сняться в продолжении «Джокера».