Нижний Новгород, , 21:24 — REGNUM 14 февраля на площадке «Спорт порт» в Нижнем Новгороде состоится AFP | Love | Nizhny 800. Ожидается, что организаторы фестиваля Alfa Future People, который несколько лет проходил в поселке Большое Козино, объявят место проведения фестиваля в 2020 году, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве со ссылкой на организаторов.

На площадке около стадиона «Нижний Новгород» будут работать интерактивные зоны, гостей праздника ждёт музыкальная программа, в рамках которой будут играть диджеи Enzy и Mage (Москва).

Влюблённые смогут полетать на воздушном шаре в виде сердца, но только в случае лётной погоды.

Продолжатся мероприятия на площадке бывшей фабрики «Маяк». В 23:00 мск здесь пройдет вечеринка с участием Byki и Byor (Нижний Новгород), Enzy и Phlegmatic Dogs (Москва). Хедлайнером впервые в России выступит участник фестивалей Tomorrowland, EDC Orlando и Dance Valley — Zonderling (Нидерланды).

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль электронной музыки и технологий Alfa Future People проходит в Нижегородской области с 2014 года, всегда в одном и том же месте, недалеко от посёлка Большое Козино под Нижним Новгородом.

В этом году впервые состоится Alfa Future People Snow Edition в «Розе Хутор» (Сочи). Зимняя версия фестиваля пройдет с 28 февраля по 1 марта. Главными звездами праздника станут один из основателей The Prodigy легендарный Лирой Торнхилл, популярный британский рэпер Ocean Wisdom и дуэт сестер Юсуф Krewella.