Москва, , 21:05 — REGNUM В ходе кампании по сбору средств на издание в России романа «Магистр дьявольского культа» писательницы Мосян Тунсю собрано уже боле 7 млн рублей. Соответствующая информация была опубликована 7 февраля на платформе Boomstarter.

Отметка в 7 млн рублей была пройдена при написании этой новости. Краудфандинговая кампания была запущена российским издательством «Истари», которое изначально поставило перед собой задачу собрать 400 тыс. рублей. До конца сбора средств осталось ещё 14 дней.

Роман должен быть опубликован в июле 2020 года, пользователи, заплатившие максимальную сумму — 3400 рублей — получат полное издание в четырёх томах, упакованное в картонный бокс, с дополнительными главами и без цензуры. В качестве бонуса они также получат 4 открытки и 4 постера.

На основе веб-романа «Магистр дьявольского культа» (Mo Dao Zu Shi) Мосян Тунсю в жанре яой (присутствуют гомоэротические отношения между персонажами мужского пола) в 2018 и 2019 годах был выпущен одноимённый анимационный сериал.

Действие романа происходит в фэнтезийном мире, похожем на средневековый Китай. В центре повествования находится старейшина, который, желая бессмертия, изобретает некий «демонический путь». Впоследствии он погибает, но возвращается к жизни в теле обычного молодого человека, желающего отомстить своим родственникам.

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