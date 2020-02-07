Нью-Йорк, США, , 16:11 — REGNUM Во втором сезоне сериала «Ведьмак» появится Леший. Об этом 6 февраля сообщил портал Redanian Intelligence.

Монстр появится в одном из эпизодов шоу, и его столкновение с одним из протагонистов «будет иметь серьёзные последствия». Пока не сообщается, кто именно будет сражаться с Лешим.

Напомним, Леший — это могущественный монстр из книжного цикла «Ведьмак». Он также появлялся в играх компании CD Projekt RED.

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