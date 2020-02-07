Лос-Анджелес, США, , 14:37 — REGNUM Исполнительный директор американской киностудии Lionsgate Джон Фелтхаймер заявил, что компания начнет работу над продолжением фильма «Достать ножи» с Дэниэлом Крейгом в главной роли.

По сообщению американского издания Deadline, специализирующегося на кино и телеиндустрии, в Lionsgate первую часть детективной истории в стиле Агаты Кристи (вышла в 2019 году) назвали «финансовой успешной». По данным компании, «Достать ножи» собрала в мировом прокате почти 300 миллионов долларов.

По мнению Фелтхаймера, успех картины, номинированной на «Оскар», обеспечил как блестящий актерский состав, так и отличная режиссерская работа. В Lionsgate надеются, что новая часть фильма найдет столь же широкий отклик у зрителей во всем мире.