Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM Художественный руководитель Александринского театра (Санкт-Петербург) Валерий Фокин заявил, что театральные режиссеры России намерены создать профессиональную ассоциацию, которая займется проведением масштабной театральной реформы.

По сообщению портала «Театрал», цель создания Режиссерской ассоциации — укрепление престижа профессии режиссера и организация масштабных изменений в театральной сфере. По словам Фокина, в ассоциацию войдут как руководители крупнейших российских театров, так и режиссеры с региональных площадок.

По мнению художественного руководителя Александринского театра, российская театральная система нуждается в кардинальной реформе, так как она функционирует «по советским законам», которые в наше время «не работают». Реформа подразумевает инвентаризацию всех театров, оценку качества художественного руководства и воспитание нового поколения режиссеров.