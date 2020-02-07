Ижевск, , 13:36 — REGNUM Далянская акробатическая труппа (Китай) не будет принимать участие в международном цирковом фестивале в Ижевске в связи с распространением коронавируса. Об этом заявила начальник отдела по связям с общественностью и рекламе Государственного цирка Удмуртии Марина Томшич.

Она отметила, что информация об отмене приезда артистов абсолютно точная.

«Очень обидно, они такие сильные, они у нас всегда брали награды», — цитирует представителя цирка Izhlife.

ИА REGNUM напоминает, 13-й Международный фестиваль циркового искусства пройдёт в Ижевске с 5 по 9 марта. На этот раз в фестивале примут участие около 200 цирковых коллективов из 15 стран мира.